Подготовлен проект благоустройства площади на улице Юности у «Ведогонь-театра». Его цель — узаконить автостоянку, разделить транспортную и пешеходную зону. Работы должны выполнить до конца года, а возможно и раньше.
Сделать все это планировали до конца лета и до начала театрального сезона, но город выделил деньги позже, чем ожидалось. Хотя фактически какие-то столбики на площади перед театром стоят, формально вся она считается пешеходной зоной. И припаркованные там машины можно штрафовать или эвакуировать. Что и происходило — автовладельцы получали штрафы.
Сейчас объявлен конкурс на выполнение работ на площади.
Судя по документам, 34 парковочных места (из них 4 для инвалидов) устроят в центре площади. А пешеходная зона будет возле фасада театра и вдоль проезжей части (улицы Юности). Тротуар от парковки отделят гранитными столбиками высотой 60 сантиметров и газонами. Возле новых газонов сделают технический тротуар высотой 15 см. На парковке разметят «зебру» — пешеходный переход для прохода к театру от пешеходного перехода через улицу Юности. На площади поменяют асфальт и бордюры, поставят дорожные знаки. Стоимость работ оценивается в 3,6 миллиона рублей.