Подготовлен проект благоустройства площади на улице Юности у «Ведогонь-театра». Его цель — узаконить автостоянку, разделить транспортную и пешеходную зону. Работы должны выполнить до конца года, а возможно и раньше.

Сделать все это планировали до конца лета и до начала театрального сезона, но город выделил деньги позже, чем ожидалось. Хотя фактически какие-то столбики на площади перед театром стоят, формально вся она считается пешеходной зоной. И припаркованные там машины можно штрафовать или эвакуировать. Что и происходило — автовладельцы получали штрафы.

Сейчас объявлен конкурс на выполнение работ на площади.