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Парковку перед «Ведогонь-театром» легализуют до конца лета. Сейчас вся площадь перед ним считается тротуаром 15.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Сделать понятные и легальные пешеходные и парковочные зоны на площади перед зеленоградским театром на улице Юности планируют к концу лета. Несмотря на столбики, как бы отделяющие парковку от тротуара, вся площадь считается пешеходной зоной и припаркованные машины можно оштрафовать или эвакуировать. Площадь используют для парковки не только посетители театра, но и жители близлежащих домов, а также родители, привозящие детей в школу и детсад 5-го микрорайона.

Реконструкция здания «Ведогонь-театра» закончилась в прошлом году. На этапе проектирования речь шла об устройстве театральной площади перед зданием — со скамейками, фонарями, пешеходным пространством. Часть уличного пространства благоустроили в процессе реконструкции, но в целом на площади осталась стихийная парковка. Поставленные столбики — это скорее обозначение пространства для пешеходов, чем границ автостоянки. Перенести парковку, изменить размеры, узаконить — поставить знаки и ограждающие устройства — должны городские власти.

Этот вопрос обсуждали в префектуре еще в конце прошлого года и решили поставить столбики и дорожные знаки 5.29 «Зона регулируемой парковки» и 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Управе и зеленоградским «Автомобильным дорогам» поручили разработать проект и установить всё вышеупомянутое. Но в мае управа попросила продлить сроки — что-то не получилось с планами и проведением конкурса на выполнение работ. Сейчас готовят проектно-сметную документацию по организации дорожного движения на площади, затем должны объявить конкурс на строительно-монтажные работы. Теперь срок разделения пешеходной и парковочной зон продлен до 31 августа, но могут и задержаться — финансирование выделили с задержкой, сообщил «Зеленоград.ру» знакомый с ситуацией источник.

Обустройство площади перед театром также «привязывали» к будущей реконструкции улицы Юности. Но эти масштабные работы были отложены, и сейчас точных сроков начала работ нет.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, пешеходы, микрорайон 5, тротуар, Ведогонь-театр
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