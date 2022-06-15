Этот вопрос обсуждали в префектуре еще в конце прошлого года и решили поставить столбики и дорожные знаки 5.29 «Зона регулируемой парковки» и 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Управе и зеленоградским «Автомобильным дорогам» поручили разработать проект и установить всё вышеупомянутое. Но в мае управа попросила продлить сроки — что-то не получилось с планами и проведением конкурса на выполнение работ. Сейчас готовят проектно-сметную документацию по организации дорожного движения на площади, затем должны объявить конкурс на строительно-монтажные работы. Теперь срок разделения пешеходной и парковочной зон продлен до 31 августа, но могут и задержаться — финансирование выделили с задержкой, сообщил «Зеленоград.ру» знакомый с ситуацией источник.

Обустройство площади перед театром также «привязывали» к будущей реконструкции улицы Юности. Но эти масштабные работы были отложены, и сейчас точных сроков начала работ нет.