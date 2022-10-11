«Что-то загорелось во вторник в пиццерии „Пиу дель чибо“ в корпусе 330. Пострадавших, кажется, нет» — сообщил наш читатель Игорь.
В МЧС уточнили, что загорелся вентиляционный шкаф, площадь горения — четыре кв.м. Заявка поступила в 8:56, в 9:07 пожар ликвидировали. Причины устанавливаются.
Если вы знаете какие-то подробности, напишите в редакцию «Зеленоград.ру» — в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.
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