Пожар в пиццерии «Пиу дель чибо» в корпусе 330 11.10.2022 ZELENOGRAD.RU

«Что-то загорелось во вторник в пиццерии „Пиу дель чибо“ в корпусе 330. Пострадавших, кажется, нет» — сообщил наш читатель Игорь.

В МЧС уточнили, что загорелся вентиляционный шкаф, площадь горения — четыре кв.м. Заявка поступила в 8:56, в 9:07 пожар ликвидировали. Причины устанавливаются.

Если вы знаете какие-то подробности, напишите в редакцию «Зеленоград.ру» — в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, происшествия, пожары, Корпус 330
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ремонт на Фирсановском мосту обещают закончить к концу года. Это будет уже третья попытка Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) Реклама
Массовые отмены электричек c 11 по 20 октября Новости
Что за маленький самолет кружит над городом много часов? Ответы
Пешеходный мост в Крюково снова начал обледеневать Новости
Расширены условия отсрочки от мобилизации для многодетных. Так приказал начальника генштаба Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники в Зеленограде — 15 октября на площади Юности Афиша
Экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа — 15 октября для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Прямая трансляция футбола «ЦСКА-Спартак» — 16 октября в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
«Первый директор всего Зеленограда Фёдор Лукин на фоне трёх советских вождей» — в историческом лектории «Зеленоград.ру» 19 октября Афиша
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
«Микрон» поможет НМ-Тех запустить производственную линию бывшего завода «Ангстрем-Т» Новости
Огнетушители втридорога продают мошенники под видом проверки Истории
Массаж для женщин от Ирины Сафоновой — авторские методики коррекции фигуры и омоложения Реклама
Что рассказывают зеленоградские мобилизованные и их родственники: повестки, призыв, медкомиссии, отсрочки и условия службы Истории
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
Музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка» — 29 октября в ДК. В главной роли — Карина Мишулина Афиша
Благоустройство зоны отдыха «Березовая роща» во 2-м микрорайоне официально закончили. Вот как она теперь выглядит Истории
Для электросамокатов утвердили правила дорожного движения. Вот как теперь на них можно ездить Новости
Раннее развитие детей в Зеленограде — выбирайте по месту занятий и программе обучения Дети
Ещё одна наша SURA новинка — ролл БЕКОН ГРИЛЬ! Реклама
Концерт группы «Биртман» в Культурном центре «Зеленоград» 22 октября. Будет весело Афиша
Мюзикл «Красавица и чудовище» — 16 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
«Зеленоград.ру» и депутат Титов, кажется, нашли возможность достроить развязку на 41-м километре Ленинградского шоссе Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру