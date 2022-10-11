«Что-то загорелось во вторник в пиццерии „Пиу дель чибо“ в корпусе 330. Пострадавших, кажется, нет» — сообщил наш читатель Игорь.



В МЧС уточнили, что загорелся вентиляционный шкаф, площадь горения — четыре кв.м. Заявка поступила в 8:56, в 9:07 пожар ликвидировали. Причины устанавливаются.