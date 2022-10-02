Проход к станции метро «Комсомольская» будет закрыт со стороны входов 7-14 начиная с 3 октября. Пассажирам Ленинградского вокзала советуют пользоваться входом 1.
Ограничения нужны для завершения ремонта вестибюля станции «Комсомольская», сообщает департамент транспорта. Сколько времени будут закрыты входы, неизвестно.
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