На пожаре в 10-м микрорайоне погиб человек 27.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Рано утром во вторник загорелась двухкомнатная квартира на 11 этаже корпуса 1015. В результате пожара погиб 63-летний мужчина. Заявка в МЧС поступила в 4:47. Горела мебель и личные вещи. В 5:19 пожар потушили. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.

Ещё один звонок об этом пожаре поступил в 5:06 на номер 112 — единый номер вызова служб экстренного реагирования. Однако для сообщений о пожарах лучше использовать номер 101 — так ваша информация дойдет до пожарных быстрей.

Кроме того, жительница дома Галина утверждает, что в доме были проблемы с системой пожаротушения — в феврале «Жилищнику» выдали предписание устранить их. Было ли это сделано, неизвестно.

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Метки:
микрорайон 10, пожары, Корпус 1015
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