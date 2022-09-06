«Перекрёсток» в 9 микрорайоне закроют на реконструкцию на полтора месяца 06.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Магазин «Перекрёсток» в корпусе 900 закрывается на реконструкцию с понедельника, 12 сентября — объявления об этом появились внутри магазина. Полки там постепенно становятся пустыми.

Реконструкция продлится 45 дней, как пояснили сотрудники «Перекрёстка». То есть, до конца октября. «В 14 микрорайоне тоже закрывали на 1,5 месяца. Видимо всю «сетку «перестраивают», — предполагают читатели «Зеленоград.ру» в чате 9-го микрорайона и делятся слухами, что перед закрытием будут скидки до 75%.

Ближайшие «Перекрестки» — на площади Юности, в корпусах 406, 1446 (ТЦ «Столица», открывается в среду) и 1549.

Некоторые (или все) магазинчики на первом этаже здания тоже закроются — на одном из них уже повесили объявление о закрытии с 9 сентября, в других пока нет точной информации, но говорят, что «вроде бы будет закрыт весь первый этаж».

Магазины на втором этаже — «Детский мир», «5 сезон» — закрываться не планируют.

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Метки:
микрорайон 9, магазин перекресток
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