«Перекрёсток» в ультрасовременном формате откроется 7 сентября в ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне. Такого ещё нигде нет! 05.09.2022 Реклама

7 сентября в 10:00 в ТЦ «Столица» в корпусе 1446 состоится открытие совершенно нового супермаркета «Перекрёсток»! Это первый «Перекрёсток» в Москве, выполненный в обновленном ультрасовременном формате. Такого ещё нигде нет!

Супермаркет будет с уютным кафе, новейшим оборудованием, удобной планировкой и расширенным ассортиментом.

Вы почувствуете новое качество обслуживания, причем за те же цены!

На праздничном открытии пройдут бесплатные дегустации, шоу от шефа, будут раздаваться призы и подарки.

Ждём вас на открытии! Будьте первыми!

Больше информации в социальных сетях (вконтакте, телеграм) и на сайте «Столицы».

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