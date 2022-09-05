Вы почувствуете новое качество обслуживания, причем за те же цены!

На праздничном открытии пройдут бесплатные дегустации, шоу от шефа, будут раздаваться призы и подарки.

Ждём вас на открытии! Будьте первыми!

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