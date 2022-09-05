7 сентября в 10:00 в ТЦ «Столица» в корпусе 1446 состоится открытие совершенно нового супермаркета «Перекрёсток»! Это первый «Перекрёсток» в Москве, выполненный в обновленном ультрасовременном формате. Такого ещё нигде нет!
Супермаркет будет с уютным кафе, новейшим оборудованием, удобной планировкой и расширенным ассортиментом.
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