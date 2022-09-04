Советский танк, затонувший 80 лет назад, может лежать под землей возле Школьного озера. Его предлагают поднять и сделать музейным экспонатом
Берег Школьного озера со стороны автогородка оцепили из-за найденного опасного предмета. Местным жителям говорят, что нашли мину. На месте полиция и спасатели. Других подробностей пока нет.
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