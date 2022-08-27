«Перекресток» в ТЦ Столица закрылся на ремонт в конце июля — открыть его обещали к сентябрю. То ли рабочие торопятся успеть к сроку, то ли ночью работать приятней, чем в жару — непонятно.



Ирина написала вконтакт «Перекрёстка» — там ответили ей, что «займутся этим вопросом». Но проблема в том, что не действует московский «закон о тишине» — в конце июня московские власти, наконец-то, передали полиции право составлять протоколы за нарушение тишины ночью, но соглашение об этом между мэрией и МВД так и не подписано. Поэтому полиция может только «пугнуть» шумящих рабочих.



Что мешает подписать это соглашение спустя два месяца после громких заявлений, непонятно. Возможно, это будет сделано, как часть избирательной кампании и об этом объявят накануне голосования