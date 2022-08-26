На стрельбу и взрывы в зеленоградском СИЗО жаловались сегодня жители 10-го микрорайона. «Из тюрьмы на улице Гоголя слышны хлопки и автоматные очереди», — написала в зеленоградский чат местная жительница Наталья около 12 часов дня. Сначала она не обратила внимания, подумав, что источник — асфальтовый завод, где «постоянно что-то бахает». Позже видео опубликовал канал Shot.
А потом пресс-служба ФСИН объяснила, что на территории СИЗО-12 в Зеленограде проводятся плановые тактико-строевые занятия отдела специального назначения. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что это были учения с участием спецназа: «Отрабатываются ситуации со взрывными устройствами и стрелковым оружием».
«Сколько живу здесь, ни разу не было учений, — удивляется Наталья. — Последний раз было, правда, несколько лет назад подобное. Тогда объясняли не учениями, а вроде бы конфликтом между заключенными».
Почему об учениях со стрельбой нельзя было предупредить местных жителей, непонятно.