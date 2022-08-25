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Приюту для домашних животных нужны волонтеры по кошкам. Вот чем можно помочь 25.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Приюту для домашних животных остро необходимы волонтеры по кошкам, которых там сейчас около трёхсот.

Для этого не нужно часто посещать сам приют, так как нужна помощь в пиаре и пристройстве кошек. Подойдут и ответственные школьники, и студенты. Необходимо вести каталог кошек, писать тексты о пристройстве и размещать объявления. А также иногда возить кошек на выставки. Кто готов — пишите 8-926-231-10-54

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Метки:
домашние животные, кошки, приют, волонтер
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Приюту для домашних животных нужны волонтеры по кошкам. Вот чем можно помочь Новости
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