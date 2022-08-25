Приюту для домашних животных остро необходимы волонтеры по кошкам, которых там сейчас около трёхсот.

Для этого не нужно часто посещать сам приют, так как нужна помощь в пиаре и пристройстве кошек. Подойдут и ответственные школьники, и студенты. Необходимо вести каталог кошек, писать тексты о пристройстве и размещать объявления. А также иногда возить кошек на выставки. Кто готов — пишите 8-926-231-10-54