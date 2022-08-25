81-летнюю женщину обокрали на улице после визита в банк. Злоумышленник заметил, как она получает деньги в кассе и убирает их в сумку. Он пошёл следом, сел с ней в один автобус и вышел вместе с ней на остановке в 9 микрорайоне.

«Воспользовавшись моментом, когда рядом никого не было, он подошел и сообщил женщине, что якобы нашел чужой кошелек с деньгами и готов поделиться, — сообщает детали полиция. — Пенсионерка ответила отказом и стала искать возможного владельца кошелька, в этот момент злоумышленник похитил из ее открытой сумки 14 тысяч рублей, после чего скрылся».