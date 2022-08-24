Александр Николаевич Поротов ушел из жизни 20 августа на 67-м году жизни. Он родился в 1956 году в Ставрополе. В 1979 году после окончания МИЭТа пришел работать на завод «Микрон», пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. С 2005 года работал в компании «Миландр», в течение 11 лет возглавляя компанию ООО «Миландр ЭК».
Период его руководства — это был непростой этап становления компании, когда он стал идейным вдохновителем для коллектива коллег и единомышленников, отмечают в компании «Миландр». Вся жизнь Александра Николаевича — яркий пример беззаветного служения избранному делу, верности своим убеждениям. Его всегда отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм, готовность всегда помочь и поддержать, глубокая внутренняя культура.
Заслуги Александра Поротова неоднократно были отмечены почетными грамотами руководства компаний, благодарностью префекта, а в 2022 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
Прощание состоялось 22 августа. Похоронен на Алабушевском кладбище.