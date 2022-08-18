Сделать этот проезд односторонним попросила зеленоградская автоинспекция. Причина — в этом проезде хаотично паркуются, из-за чего машины не могут разъехаться. Запретить двустороннее движение надо для повышения безопасности и организации парковочных мест. Об этом говорится в протоколе окружной комиссии по безопасности дорожного движения — проект согласовали еще в феврале. О введении новой схемы движения с 1 сентября сообщила префектура.