Одностороннее движение вводят с 1 сентября в Северной промзоне — в проезде от проспекта Генерала Алексеева к пожарной части №61. Это дорога начинается у бывшего здания «Зеленоградстроя», идет мимо нарко- и туберкулезного диспансера, районного отдела полиции, пожарной части и заканчивается в проезде у торгового комплекса «Панфиловский». Въезд будет запрещен со стороны «Зеленоградстроя».
Сделать этот проезд односторонним попросила зеленоградская автоинспекция. Причина — в этом проезде хаотично паркуются, из-за чего машины не могут разъехаться. Запретить двустороннее движение надо для повышения безопасности и организации парковочных мест. Об этом говорится в протоколе окружной комиссии по безопасности дорожного движения — проект согласовали еще в феврале. О введении новой схемы движения с 1 сентября сообщила префектура.