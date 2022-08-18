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В Северной промзоне возле полиции и пожарной части вводят одностороннее движение 18.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Одностороннее движение вводят с 1 сентября в Северной промзоне — в проезде от проспекта Генерала Алексеева к пожарной части №61. Это дорога начинается у бывшего здания «Зеленоградстроя», идет мимо нарко- и туберкулезного диспансера, районного отдела полиции, пожарной части и заканчивается в проезде у торгового комплекса «Панфиловский». Въезд будет запрещен со стороны «Зеленоградстроя».

Сделать этот проезд односторонним попросила зеленоградская автоинспекция. Причина — в этом проезде хаотично паркуются, из-за чего машины не могут разъехаться. Запретить двустороннее движение надо для повышения безопасности и организации парковочных мест. Об этом говорится в протоколе окружной комиссии по безопасности дорожного движения — проект согласовали еще в феврале. О введении новой схемы движения с 1 сентября сообщила префектура.

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Метки:
автомобиль, северная промзона, проспект генерала алексеева, одностороннее движение
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