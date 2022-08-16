Кроссовки стоимостью пять тысяч рублей украли в ночь с четверга на пятницу из общего коридора в одном из домов в 14-м микрорайоне. Владелец обратился в полицию. На следующий день задержали 52-летнего похитителя. Кроссовки у него забрали, возбудили уголовного дело о краже и отпустили под подписку о невыезде.