Серия наглых краж в 23-м микрорайоне. Воры регулярно по ночам выносят из подъездов пожарное оборудование
Два человека взломали дверь подвала одного из корпусов 20-го микрорайона и пытались вынести оттуда клапан регулятора перепада давления и комплект медных трубок (общей стоимость более 120 тысяч). Однако на двери стоял датчик на вскрытие и бдительный диспетчер управляющей компании заметил его срабатывание и вызвал полицию, которые задержали воров.
Подозреваемые — ранее судимые жители Москвы и области 38 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.
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