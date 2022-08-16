Два человека взломали дверь подвала одного из корпусов 20-го микрорайона и пытались вынести оттуда клапан регулятора перепада давления и комплект медных трубок (общей стоимость более 120 тысяч). Однако на двери стоял датчик на вскрытие и бдительный диспетчер управляющей компании заметил его срабатывание и вызвал полицию, которые задержали воров.

Подозреваемые — ранее судимые жители Москвы и области 38 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.