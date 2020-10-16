Все записи с камер переданы в полицию, но до сих пор никакой информации о задержании воров нет. «Они не просто крадут оборудование, а подвергают жизнь и здоровье жителей района реальной опасности, — говорится в заявлении жителя корпуса 2306 в прокуратуру (есть у „Зеленоград.ру“). — Не дай бог случится пожар — без этих приводов люди могут задохнуться от дыма. Кроме того, учитывая бесцеремонность и наглость краж, жители боятся выходить из дома и возвращаться домой в позднее время».

Аналогичные заявления в прокуратуру отправили еще несколько жителей 23-го микрорайона. Они просят проконтролировать расследование серии краж и инициировать проверку противопожарных систем в своих домах.