Серия наглых краж в 23-м микрорайоне. Воры регулярно по ночам выносят из подъездов пожарное оборудование. 16.10.2020 ZELENOGRAD.RU

С июля в домах зеленоградского микрорайона воруют приводы дымоудаления. Орудуют одни и те же люди — их отследили по записям видеокамер. Они приезжают на машине втроем и взламывают кодовые замки подъездов. За два месяца произошло как минимум шесть краж. Полиция пока никого не задержала. Жители обратились в прокуратуру.

Дома в 23-м микрорайоне оборудованы видеокамерами, жильцы могут их просматривать. Они обмениваются записями с камер в чатах, таким образом и увидели, что в подъездах «работают» одни и те же люди. Электронные приводы дымоудаления — часть противопожарного оборудования, нужного для вывода продуктов горения из помещения, чтобы люди не задохнулись в случае пожара.

Хроника событий

  • 21 июля оборудование было украдено в корпусе 2315
  • 31 августа — в 2305А
  • В ночь с 15 на 16 сентября украдены три привода в 2306Б
  • Тогда же подозреваемые заходили в 2306А, но их спугнули
  • В ночь с 16 на 17 сентября они снова пришли в 2306 — и унесли 15 приводов.
  • 17-го сентября в этом доме побывала полиция, представители «Жилищника» составили и передали заявление о краже в УВД.
  • 20 сентября троицу снова увидели в 23-м микрорайоне, они приехали к корпусу 2301. Жители, которые их «засекли», вызвали полицию. Приехавшие полицейские проверили у этих людей документы и отпустили. «Как нам потом сказали — в тот момент они ничего не сделали, и их нельзя было задерживать», рассказали «Зеленоград.ру» жильцы корпуса 2306А.
  • 23 сентября украдены три привода.
  • 25 сентября еще одна кража произошла в корпусе 2301.

Воры действуют нагло: приезжают ночью, двое ломают кодовые замки и входят в подъезд. третий обычно сидит в машине «на стреме». Не останавливает даже присутствие консьержек. Впрочем, как рассказал один из жителей, консьержка во время совершения кражи спала. Лишь в корпус 2306А они вошли спокойно — сработал универсальный ключ.

Вламываются в подъезд

Все записи с камер переданы в полицию, но до сих пор никакой информации о задержании воров нет. «Они не просто крадут оборудование, а подвергают жизнь и здоровье жителей района реальной опасности, — говорится в заявлении жителя корпуса 2306 в прокуратуру (есть у „Зеленоград.ру“). — Не дай бог случится пожар — без этих приводов люди могут задохнуться от дыма. Кроме того, учитывая бесцеремонность и наглость краж, жители боятся выходить из дома и возвращаться домой в позднее время».

Аналогичные заявления в прокуратуру отправили еще несколько жителей 23-го микрорайона. Они просят проконтролировать расследование серии краж и инициировать проверку противопожарных систем в своих домах.

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Метки:
кража, происшествия, криминал, 23 микрорайон
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Серия наглых краж в 23-м микрорайоне. Воры регулярно по ночам выносят из подъездов пожарное оборудование. Новости
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