Приехала полиция, пожарно-спасательная служба, есть представители «Жилищника».

Два человека, мужчина и женщина, рассказали полицейскому, что пытались выйти через запасной выход «Пятёрочки», но сотрудники магазина не могли найти ключи. Полицейский не уделил внимания этого сообщению и эти люди пошли рассказывать тоже самое сотруднику МЧС.

Кажется, никто в итоге не пострадал, сообщает корреспондент «Зеленоград.ру» с места событий.