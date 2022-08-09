Торговые павильоны в корпусе 607 (рядом с «Пятёрочкой») залило хлынувшей с потолка ржавой горячей водой. Вызвали аварийную службу. На момент публикации воду ещё не перекрыли. Внутри пар и вода, некоторое время люди не могли выйти на улицу (в итоге все вышли).
Приехала полиция, пожарно-спасательная служба, есть представители «Жилищника».
Два человека, мужчина и женщина, рассказали полицейскому, что пытались выйти через запасной выход «Пятёрочки», но сотрудники магазина не могли найти ключи. Полицейский не уделил внимания этого сообщению и эти люди пошли рассказывать тоже самое сотруднику МЧС.
Кажется, никто в итоге не пострадал, сообщает корреспондент «Зеленоград.ру» с места событий.
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