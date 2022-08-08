За кражу двух велосипедов в 14-м микрорайоне полиция задержала 33-летнего, ранее судимого мужчину.

Первый украденный велосипед не был пристегнут, хозяин оценил его в девять тысяч рублей, но вор успел продать его кому-то за пять тысяч.

Второй велосипед был пристегнут в подъезде дома. Но вор повредил противоугонный трос. Сейчас велосипед возвращен владельцу.