В Михайловский пруд в 15-м микрорайоне закончили наливать воду. Теперь дети ныряют в него с моста и набережной 05.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Хотя вообще-то Михайловский пруд не предназначен для купания, но удержать детей, особенно в жару, сложно. Другие люди отдыхают на склонах или гуляют вдоль берега, хотя не везде ещё есть ограждение и не вся плитка уложена.

Пруд начали наполнять водой в конце июля после ремонта. А ремонт пруда начали в середине декабря — из него спустили воду, очистили дно от ила, заново укрепили берег.

Масштабный ремонт всего бульвара в 15-м микрорайоне в городской администрации считают самым крупным и сложным объектом благоустройства этого года. Сложность в том, что на одной площадке работают три организации: восстановлением пруда занимается «Мосводосток», парком и набережными — «Жилищник», мостами через пруд и спуском к подземному переходу с выходом на бульвар 16-го микрорайона — «Гормост». Сейчас работы, как говорят в префектуре, практически закончены.

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Метки:
микрорайон 15, михайловские пруды
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