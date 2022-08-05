Хотя вообще-то Михайловский пруд не предназначен для купания, но удержать детей, особенно в жару, сложно. Другие люди отдыхают на склонах или гуляют вдоль берега, хотя не везде ещё есть ограждение и не вся плитка уложена.
Пруд начали наполнять водой в конце июля после ремонта. А ремонт пруда начали в середине декабря — из него спустили воду, очистили дно от ила, заново укрепили берег.
Масштабный ремонт всего бульвара в 15-м микрорайоне в городской администрации считают самым крупным и сложным объектом благоустройства этого года. Сложность в том, что на одной площадке работают три организации: восстановлением пруда занимается «Мосводосток», парком и набережными — «Жилищник», мостами через пруд и спуском к подземному переходу с выходом на бульвар 16-го микрорайона — «Гормост». Сейчас работы, как говорят в префектуре, практически закончены.