Михайловский пруд после ремонта начали наполнять водой. Это займет две-три недели
Фото: Федор Пшеничный
Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне завершается, но уже сейчас видны недочёты, которые могут испортить нам жизнь в будущем. И хотя ремонтом занимается «Жилищник», который никуда не денется, исправить ошибки лучше прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Редакция «Зеленоград.ру» просит вас критическим взглядом посмотреть на то, что уже сделано и сообщить нам о возможных проблемах. Вот пара примеров от наших читателей.
Михаил сообщил, что после дождя не уходит вода — остаются лужи:
Марина заметила, что перепилили корни здоровых деревьев — потом они могут засохнуть или упасть:
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