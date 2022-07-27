Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне завершается, но уже сейчас видны недочёты, которые могут испортить нам жизнь в будущем. И хотя ремонтом занимается «Жилищник», который никуда не денется, исправить ошибки лучше прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.