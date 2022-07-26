В Михайловский пруд на бульваре 15-го микрорайона после ремонта начали заливать воду. Наполнение пруда водой может занять около 20 дней, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре. Ремонт пруда начали в середине декабря — из него спустили воду, очистили дно от ила, заново укрепили берег.
Фото: @Natali_astro_psychology
Масштабный ремонт всего бульвара в 15-м микрорайоне в городской администрации считают самым крупным и сложным объектом благоустройства этого года. Сложность в том, что на одной площадке работают три организации: восстановлением пруда занимается «Мосводосток», парком и набережными — «Жилищник», мостами через пруд и спуском к подземному переходу с выходом на бульвар 16-го микрорайона — «Гормост». Сейчас работы, как говорят в префектуре, практически закончены.
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