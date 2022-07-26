Масштабный ремонт всего бульвара в 15-м микрорайоне в городской администрации считают самым крупным и сложным объектом благоустройства этого года. Сложность в том, что на одной площадке работают три организации: восстановлением пруда занимается «Мосводосток», парком и набережными — «Жилищник», мостами через пруд и спуском к подземному переходу с выходом на бульвар 16-го микрорайона — «Гормост». Сейчас работы, как говорят в префектуре, практически закончены.