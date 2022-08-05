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Каршеринг «Ситидрайв» начал работать в Зеленограде. Пока только в половине города 05.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Каршеринг «Ситидрайв» открыл зону завершения аренды в части Зеленограда — в новом городе (но без 17 и 23-го микрорайонов), а также на Крюковской площади и в прилегающей к ней части 8-го микрорайона.

«Ситидрайв» работает по всей Москве, а также в некоторых городах области. В частности, в Химках, Красногорске, Долгопрудном, в аэропорте Шереметьево.

В автопарке «Ситидрайва» много разных машин: от простых VW Polo и Kia Rio, до электрической Tesla Model S.

Есть обычный поминутный тариф от 8,64 за минуту, есть тарифы от 2 до 7 часов с фиксированной стоимостью и доплатой за пробег, есть месячные абонементы на 30 и 60 минут в день с включенным километражом. По промокоду LSzg8U вы получите 50% на первую поездку (но не более 500 рублей).

Когда «Ситидрайв» планирует расширить зону завершения аренды на весь Зеленоград, неизвестно (мы задали сервису этот вопрос). Обычно каршеринги таким частичным открытием либо тестируют востребованность сервиса на новой территории, либо собирают максимум клиентов, либо решают обе эти задачи одновременно. Вероятно, резоны такие: новый город более плотно населен, чем старый, Крюковская площадь — место пересадки на общественный транспорт, а во дворах 8-го микрорайона будут парковаться те, кому не хватит место на площади или вдоль железной дороги.

Впрочем, может быть иначе — каршеринг BelkaCar как открылся в апреле с зоной завершения аренды в 1-4 микрорайонах, так и продолжает работать до сих пор. Теперь в Зеленограде три каршеринга: «Ситидрайв», BelkaCar и «Делимобиль».

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Метки:
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