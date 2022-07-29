Зеленоградец, участник Великой Отечественной войны Михаил Ерофеевич Серебряков ушел из жизни после тяжелой болезни 28 июля. Осенью прошлого года он стал победителем четвертого сезона вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале и прославился на всю страну.
О смерти Михаила Ерофеевича «Зеленоград.ру» сообщила его правнучка. «Его многие знали в нашем городе — узнавали, подходили, гордились, любили и уважали», рассказала она. Прощание пройдет 30 июля в 11:30 на Алабушевском кладбище.
Михаил Серебряков родился в сентябре 1924 года в деревне Кременичи Новгородской области. Войну встретил в возрасте 16 лет. Окончил семилетку, школу фабрично-заводского обучения (ФЗО), уехал по распределению на Урал, работать на металлургическом комбинате. На фронт попал в 1944 году после окончания танковой школы в Свердловске. Воевал на Первом Украинском и Первом Дальневосточном фронте. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
После сокращения армии в 1950-х Михаил Серебряков окончил Ленинградский политехнический институт. В 1969 году его пригласили как специалиста в Зеленоград. Работал в «Научном центре», заместителем главного технолога на заводе «Микрон», инженером на солнечногорском механическом заводе — он входил в объединение «Элас».
Михаил Ерофеевич пел с раннего детства, это ему передалось от матери. По его признанию, пел всегда и везде — даже на войне. У него был высокий лирический тенор. Серебряков был самоучкой, пел в самодеятельности. А на прославленное шоу «Голос» он попал случайно. В свои 93 года участвовал в телешоу «Старше всех!» и подарил баянисту кассету со своими песнями и романсами. Тот без спроса отправил её на телевидение. Там послушали и пригласили на «Голос 60+». «Я сначала отказывался — старый я уже, что я там буду делать?, — рассказывал „Зеленоград.ру“ Михаил Ерофеевич. — Но уговорили».
В октябре 2021 года мы встречались с Михаилом Серебряковым и разговаривали о его жизни, музыке и участии в шоу Первого канала.