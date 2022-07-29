О смерти Михаила Ерофеевича «Зеленоград.ру» сообщила его правнучка. «Его многие знали в нашем городе — узнавали, подходили, гордились, любили и уважали», рассказала она. Прощание пройдет 30 июля в 11:30 на Алабушевском кладбище.

Михаил Серебряков родился в сентябре 1924 года в деревне Кременичи Новгородской области. Войну встретил в возрасте 16 лет. Окончил семилетку, школу фабрично-заводского обучения (ФЗО), уехал по распределению на Урал, работать на металлургическом комбинате. На фронт попал в 1944 году после окончания танковой школы в Свердловске. Воевал на Первом Украинском и Первом Дальневосточном фронте. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

После сокращения армии в 1950-х Михаил Серебряков окончил Ленинградский политехнический институт. В 1969 году его пригласили как специалиста в Зеленоград. Работал в «Научном центре», заместителем главного технолога на заводе «Микрон», инженером на солнечногорском механическом заводе — он входил в объединение «Элас».