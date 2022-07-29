Скончался 97-летний зеленоградец Михаил Серебряков. В прошлом году он стал победителем шоу «Голос» 29.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец, участник Великой Отечественной войны Михаил Ерофеевич Серебряков ушел из жизни после тяжелой болезни 28 июля. Осенью прошлого года он стал победителем четвертого сезона вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале и прославился на всю страну.

О смерти Михаила Ерофеевича «Зеленоград.ру» сообщила его правнучка. «Его многие знали в нашем городе — узнавали, подходили, гордились, любили и уважали», рассказала она. Прощание пройдет 30 июля в 11:30 на Алабушевском кладбище.

Михаил Серебряков родился в сентябре 1924 года в деревне Кременичи Новгородской области. Войну встретил в возрасте 16 лет. Окончил семилетку, школу фабрично-заводского обучения (ФЗО), уехал по распределению на Урал, работать на металлургическом комбинате. На фронт попал в 1944 году после окончания танковой школы в Свердловске. Воевал на Первом Украинском и Первом Дальневосточном фронте. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

После сокращения армии в 1950-х Михаил Серебряков окончил Ленинградский политехнический институт. В 1969 году его пригласили как специалиста в Зеленоград. Работал в «Научном центре», заместителем главного технолога на заводе «Микрон», инженером на солнечногорском механическом заводе — он входил в объединение «Элас».

Михаил Ерофеевич пел с раннего детства, это ему передалось от матери. По его признанию, пел всегда и везде — даже на войне. У него был высокий лирический тенор. Серебряков был самоучкой, пел в самодеятельности. А на прославленное шоу «Голос» он попал случайно. В свои 93 года участвовал в телешоу «Старше всех!» и подарил баянисту кассету со своими песнями и романсами. Тот без спроса отправил её на телевидение. Там послушали и пригласили на «Голос 60+». «Я сначала отказывался — старый я уже, что я там буду делать?, — рассказывал „Зеленоград.ру“ Михаил Ерофеевич. — Но уговорили».

В октябре 2021 года мы встречались с Михаилом Серебряковым и разговаривали о его жизни, музыке и участии в шоу Первого канала.

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некролог, серебряков михаил ерофеевич
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