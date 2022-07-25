Меню немного сократилось, цены на некоторые позиции немного выросли. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.

Еще два бывших «Макдональдса» — на Панфиловском проспекте и в ТЦ «Столица» — уже открыты.