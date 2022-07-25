Ресторан «Вкусно — и точка» (бывший Макдональдс) открылся в ТЦ «Иридиум» 25.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Снова открыт ресторан быстрого питания на месте прежнего «Макдоналдса» в ТЦ «Иридиум». Теперь он называется «Вкусно — и точка», но вывески пока нет.

Меню немного сократилось, цены на некоторые позиции немного выросли. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.

Еще два бывших «Макдональдса» — на Панфиловском проспекте и в ТЦ «Столица» — уже открыты.

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 23 (зеленый бор), макдоналдс
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