«Макдоналдс» снова открылся на пересечении Ленинградки и Панфиловского проспекта. Вот какие там теперь цены и как выглядит еда
Фото: Zelenograd.ru
Снова открыт ресторан быстрого питания на месте прежнего «Макдоналдса» в ТЦ «Иридиум». Теперь он называется «Вкусно — и точка», но вывески пока нет.
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Меню немного сократилось, цены на некоторые позиции немного выросли. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.
Еще два бывших «Макдональдса» — на Панфиловском проспекте и в ТЦ «Столица» — уже открыты.
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