«Макдоналдс» снова открылся на пересечении Ленинградки и Панфиловского проспекта. Вот какие там теперь цены и как выглядит еда
Снова открыт ресторан быстрого питания на месте прежнего «Макдоналдса» в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне, на Кутузовском шоссе. Теперь он называется «Вкусно — и точка». Работает круглосуточно (технический перерыв с 4 до 5 утра). Окошко для водителей тоже открыто.
Меню немного сократилось, цены на некоторые позиции немного выросли. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.
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