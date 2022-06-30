Ресторан «Вкусно — и точка» (бывший Макдональдс) открылся в ТЦ «Столица в 23-м микрорайоне 30.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Снова открыт ресторан быстрого питания на месте прежнего «Макдоналдса» в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне, на Кутузовском шоссе. Теперь он называется «Вкусно — и точка». Работает круглосуточно (технический перерыв с 4 до 5 утра). Окошко для водителей тоже открыто.

Меню немного сократилось, цены на некоторые позиции немного выросли. Большинство блюд остались прежними, но с измененным названием, у некоторых блюд исчезла приставка «Мак». Состав блюд сохранился почти полностью. Сохранилось утреннее меню. Есть комбо-наборы.

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 23 (зеленый бор), макдоналдс
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