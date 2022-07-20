Аптека сети «Апрель» открылась в корпусе 2037. Она работает с 8 до 20 часов. Это первая аптека сети в Зеленограде. По данным сети, у них более четырех тысяч аптек по всей стране, гибкая программа лояльности, удобное мобильное приложение.
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