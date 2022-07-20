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Первая атека сети «Апрель» открылась в Зеленограде 20.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Аптека сети «Апрель» открылась в корпусе 2037. Она работает с 8 до 20 часов. Это первая аптека сети в Зеленограде. По данным сети, у них более четырех тысяч аптек по всей стране, гибкая программа лояльности, удобное мобильное приложение.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + крестцовый + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
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Метки:
медицина, микрорайон 20, новое место, аптека, корпус 2037
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