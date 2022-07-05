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Ушел из жизни первый руководитель зеленоградского автокомбината Виктор Певзнер. Он запустил 400-й автобус 05.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Ушел из жизни первый руководитель зеленоградского автокомбината Виктор Яковлевич Певзнер. Почти сорок лет, с 1963 по 2001 год, он руководил зеленоградским автокомбинатом (ныне — зеленоградским филиалом Мосгортранса). Недавно ему исполнилось 95 лет.

Благодаря инициативе Певзнера запустили автобусный маршрут №400 между Зеленоградом и станцией метро «Речной вокзал». В начале 1966 года московские власти считали, что электрички для Зеленограда достаточно, но Певзнер взялся организовать автобусный маршрут и сделал это.

В марте редакция «Зеленоград.ру» опубликовала статью про историю 400-го автобуса — для неё Виктор Яковлевич поделился своими воспоминаниями. Например, рассказал, как маршрут получил свой номер: «В 1960-х годах в Москве номера автобусных маршрутов начинались с „единицы“ и „двойки“. В Московской области — с „тройки“. Согласно этой очередности маршруту Зеленоград — Москва присвоили номер 400».

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За успехи в труде Виктор Яковлевич награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета. Ему присвоено высокое звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР», он награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России», сообщает префектура.

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Метки:
некролог, певзнер виктор яковлевич
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
6 часов назад
Спасибо за 400-х автобус. Светлая память. Жаль что чиновники чинят безобразие - вход во все двери!
Каждый день вижу это хамство и проезд без оплаты. Зачем это сделали?! Неужели сами не понимают?!
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Ушел из жизни первый руководитель зеленоградского автокомбината Виктор Певзнер. Он запустил 400-й автобус Новости
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