Благодаря инициативе Певзнера запустили автобусный маршрут №400 между Зеленоградом и станцией метро «Речной вокзал». В начале 1966 года московские власти считали, что электрички для Зеленограда достаточно, но Певзнер взялся организовать автобусный маршрут и сделал это.

В марте редакция «Зеленоград.ру» опубликовала статью про историю 400-го автобуса — для неё Виктор Яковлевич поделился своими воспоминаниями. Например, рассказал, как маршрут получил свой номер: «В 1960-х годах в Москве номера автобусных маршрутов начинались с „единицы“ и „двойки“. В Московской области — с „тройки“. Согласно этой очередности маршруту Зеленоград — Москва присвоили номер 400».