Ушел из жизни первый руководитель зеленоградского автокомбината Виктор Яковлевич Певзнер. Почти сорок лет, с 1963 по 2001 год, он руководил зеленоградским автокомбинатом (ныне — зеленоградским филиалом Мосгортранса). Недавно ему исполнилось 95 лет.
Благодаря инициативе Певзнера запустили автобусный маршрут №400 между Зеленоградом и станцией метро «Речной вокзал». В начале 1966 года московские власти считали, что электрички для Зеленограда достаточно, но Певзнер взялся организовать автобусный маршрут и сделал это.
В марте редакция «Зеленоград.ру» опубликовала статью про историю 400-го автобуса — для неё Виктор Яковлевич поделился своими воспоминаниями. Например, рассказал, как маршрут получил свой номер: «В 1960-х годах в Москве номера автобусных маршрутов начинались с „единицы“ и „двойки“. В Московской области — с „тройки“. Согласно этой очередности маршруту Зеленоград — Москва присвоили номер 400».
За успехи в труде Виктор Яковлевич награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета. Ему присвоено высокое звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР», он награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России», сообщает префектура.
Каждый день вижу это хамство и проезд без оплаты. Зачем это сделали?! Неужели сами не понимают?!