У черного лебедя на пруду в 1-м микрорайоне что-то с лапой. Он её подгибает и плавает, пользуясь лишь одной, сообщила наша читательница Алёна. Передали информацию в управу, чтобы вызвали ветеринара.
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