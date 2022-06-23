«Центр компьютерного обучения» приглашает детей и подростков на бесплатные летние IT-интенсивы 23.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Началась запись на бесплатные летние интенсивы в рамках московского проекта «ТехноЛето». Школьники получат знания и навыки в самых востребованный сферах — это IT-технологии, инженерия, предпринимательство. А ещё будут интерактивы, прогулки, спортивные игры. «ТехноЛето» продлится с 4 июля по 26 августа, восемь смен по пять дней. Никаких особых критериев для участников нет — обучение могут пройти абсолютно все желающие. В Зеленограде занятия проводит «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования».

Зеленоградская площадка

В нашем городе занятия «ТехноЛета» проводит «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования» в своем офисе в бизнес-центре на Центральной площади. Это групповые занятия (до 15 человек в группе) длительностью пять дней по следующим темам:

Переходите по ссылкам и записывайтесь — на момент публикации были места во всех группах.

Для каждого направления предусмотрены три возрастных уровня — для учащихся 7-10 лет, 11-12 лет, 13 лет и старше. Каждый день помимо обучения ребят ждут интерактивы, прогулки, спортивные игры и общение. Также предусмотрено свободное время на обед. Телефоны для справок: 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43.

Московские площадки

Помимо зеленоградской площадки, в этом проекте мэрии принимают участие детские технопарки, партнеры проекта и резиденты портала technopark-kids.ru — всего около 30 площадок. Обучение проводится по 16 направлениям.

Для ребят откроют двери детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт», «Superfood Технологии» МГУПП, «Московский транспорт» РУТ (МИИТ), «Траектория взлета» МАИ, «Менделеев центр», «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», «Наукоград» МФЮА, «Кулибин Про», детский технопарк РГСУ и технопарк ЦРИ Московского Политеха.

Из числа резидентов к проекту присоединились: «Компьютерная Академия Топ», школа программирования и робототехники «Лига Роботов», «РобоТех.Клуб», школа креативных технологий Tumo Moscow, клуб научно-технического творчества «Инжиниум», «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования» (Зеленоград), образовательный центр Ctrl Play или «Контролируй игру», детская школа программирования KiberOne. Также профориентационные интенсивы будут проходить в детском парке профессий Kidzania, Детском городе Профессий Сбер КидсСити, спортивно-развлекательном комплексе «Небо» и сети семейных парков развлечений «Замания».

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Метки:
дети, дополнительное образование, образование и обучение, Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования Немцовой
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