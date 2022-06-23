Зеленоградская площадка

В нашем городе занятия «ТехноЛета» проводит «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования» в своем офисе в бизнес-центре на Центральной площади. Это групповые занятия (до 15 человек в группе) длительностью пять дней по следующим темам:

Переходите по ссылкам и записывайтесь — на момент публикации были места во всех группах.

Для каждого направления предусмотрены три возрастных уровня — для учащихся 7-10 лет, 11-12 лет, 13 лет и старше. Каждый день помимо обучения ребят ждут интерактивы, прогулки, спортивные игры и общение. Также предусмотрено свободное время на обед. Телефоны для справок: 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43.