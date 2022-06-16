Автомобиль был припаркован на тротуаре, заслонял подход к мусорным бункерам. Поэтому можно было предположить что автомобилю досталось из-за парковки не по правилам, рассказывают в телеграм-канале «Жемчужина Зеленограда».



Но позже выяснилось, что около шести утра некий мужчина разбивал руками настенные плитки в арке соседнего дома. Неизвестно, сколько плиток он разбил, но похоже, пострадал и он сам. Потом мужчина пошел в сторону этого автомобиля и, видимо, оставил кровавые следы на капоте.



Откуда взялся пакет с мусором на зеркале, неизвестно. Возможно, это всё-таки подарок водителю за парковку.