Почему убрали парковку такси с Привокзальной площади? Это произошло в 2019 году. Водители такси хаотично бросали автомобили в несколько рядов, нарушали правила — это мешало безопасному проезду, пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Припаркованные машины перекрывали тротуар, мешая пешеходом. Пешеходы не могли подойти к стоянке, потому что тротуар тут частично отсутствовал.

В ЦОДД посоветовали садиться в такси с другой стороны станции Крюково — на Крюковской площади. — где «удобно и безопасно». Там, по официальным данным, есть стоянка на три машины. Но когда такси нужно именно в новом городе — уехать от станции, — идти на другую сторону, теряя время и деньги (машина больше проедет) как-то неуместно.

Будет ли на Привокзальной стоянка такси? Будет, обещает департамент транспорта. Сейчас разработана схема транспортного обслуживания станции Крюково в рамках проекта МЦД-3. В проекте есть и стоянки такси, и перехватывающие парковки на Привокзальной и Крюковской площадях. Где конкретно, пока не говорят.

Зеленоградскую ветку МЦД-3 планируют запустить весной 2023 года. Тогда же планируется менять схему движения возле станции, на прилегающих к ней улицах.

Речь идет о легальных парковках такси. Сейчас таксисты паркуются, как и прежде, около станции со стороны нового города там, где есть свободные места. Как правило, у торговых центров «Зеленоградский» и «Арбатский».