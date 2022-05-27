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На станции Крюково затопило проход к мосту. Похоже, никто не подумал, что может пойти дождь 27.05.2022 ZELENOGRAD.RU

На Крюковской площади затопило проход к пешеходному мосту, через который нужно идти для выхода на одну из платформ и перехода через железную дорогу. В пятницу утром (фото сделаны в 7:30) из-за подтоплений после дождя люди не могли нормально проходить к пешеходному мосту на станции Крюково. Большие лужи приходилось обходить по краю и по настилам из подручных материалов.

Сейчас на станции Крюково идет ремонт и строительство нового вокзала, но о том, что может пойти дождь, похоже, никто не подумал. К 7:55 лужу уже «разметали». Редакция «Зеленоград.ру» отправили жалобу на это подтопление на портал «Наш город».

Вероятно, ликвидировать лужу в этом месте до окончания ремонта станции технически сложно, но можно хотя бы класть настилы, не дожидаясь, когда пешеходы сделают это самостоятельно.

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Метки:
станция крюково, крюковская площадь, подтопления и лужи
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Обсуждение
Сергей Иванов
8 часов назад
все деньги на МЦД ушли, правда не нужные никому диаметры, но ненавидящим Москву и москвичей градоначальникам и подрядчикам виднее
Борис Хромов
6 часов назад
Цитата:К 9:30 лужу уже «разметали». Что за сведения? В 7:55 прошел по маршруту, как обычно, без луж.
Александр Эрлих
3 часа назад
К 9:30 лужу уже «разметали». Что за сведения? В 7:55 прошел по маршруту, как обычно, без луж.
Информация к нам приходит от очевидцев, дискретно. Была информация от 7:30, что лужи есть. Потом была информация от 9:30, что луж нет. Всё, что происходило между этими точками неизвестно без дополнительных свидетельств. Вот теперь вы написали, что луж не было уже к 7:55, мы получили дополнительную информацию и скорректировали текст.
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