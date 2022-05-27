Сейчас на станции Крюково идет ремонт и строительство нового вокзала, но о том, что может пойти дождь, похоже, никто не подумал. К 7:55 лужу уже «разметали». Редакция «Зеленоград.ру» отправили жалобу на это подтопление на портал «Наш город».

Вероятно, ликвидировать лужу в этом месте до окончания ремонта станции технически сложно, но можно хотя бы класть настилы, не дожидаясь, когда пешеходы сделают это самостоятельно.