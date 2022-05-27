На Крюковской площади затопило проход к пешеходному мосту, через который нужно идти для выхода на одну из платформ и перехода через железную дорогу. В пятницу утром (фото сделаны в 7:30) из-за подтоплений после дождя люди не могли нормально проходить к пешеходному мосту на станции Крюково. Большие лужи приходилось обходить по краю и по настилам из подручных материалов.
Сейчас на станции Крюково идет ремонт и строительство нового вокзала, но о том, что может пойти дождь, похоже, никто не подумал. К 7:55 лужу уже «разметали». Редакция «Зеленоград.ру» отправили жалобу на это подтопление на портал «Наш город».
Вероятно, ликвидировать лужу в этом месте до окончания ремонта станции технически сложно, но можно хотя бы класть настилы, не дожидаясь, когда пешеходы сделают это самостоятельно.