От Северного речного вокзала до Химок начал курсировать речной трамвайчик. Время в пути — полчаса. Стоимость — 150 рублей. Отправление — каждые полтора часа.

Оплата по карте «Тройка» или банковской картой в кассе на причале. Дети до семи лет, коляски и самокаты — бесплатно.

Отправление от причала №8 с 8:00 до 19:30 (рейса в 14:00 нет, обеденный перерыв). От Химок первый маршрут уходит в 8:40, последний — в 20:10 (расписание). По данным пассажиров, причал в Химках — рядом с улицей Ватутина. Пешком от станции Химки до него около 15 минут. Официально эта информация в департаменте транспорта отсутствует.

В мэрии утверждают, что по воде добраться до Химок можно в два раза быстрее, чем на автобусе или электричке.

Кроме того, от Северного речного вокзала работает переправа до метро «Сходненская». Маршрут отправляется раз в час, стоимость 46 рублей (также оплата «Тройкой»). От причала до метро можно добраться пешком за 15 минут.