Между «Речным вокзалом» и «Сходненской» возобновил работу речной маршрут. Оплачивать можно картой «Тройка» 08.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Маршрут «Северный речной вокзал — Захарково» через Химкинское водохранилище может быть удобен зеленоградцам: от метро «Речной вокзал» до причала пешком около 12 минут, после переправы (занимает около 10 минут) от причала до метро «Сходненская» около 15 минут пешком. Время переправы около 10 минут.

От речного вокзала теплоходы отчаливают каждый час, судя по расписанию на Яндексе, с 8:40 до 20:40 с перерывом на обед с 13 до 15 часов, в обратном направлении — с 8:30 до 20:30 с тем же перерывом.

Билет в одну сторону стоит 46 рублей, оплата — «Тройкой» или любым другим способом на борту или в кассе на набережной, сообщил департамент транспорта. Маршрут будет работать до закрытия речной навигации.

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Метки:
метро "речной вокзал", метро "сходненская", речной маршрут
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