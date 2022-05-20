Зеленоградский музей начинает переезжать во «Флейту». С июня он закроется на старом месте на улице Гоголя 20.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский музей скоро выезжает из пятиэтажки в на улице Гоголя, где проработал 45 лет. Он перемещается в свои новые отремонтированные помещения во «Флейте» — там, где раньше находились компания «Дока» и художественный салон. На улице Гоголя музей больше работать не будет, дом пойдет под снос по программе реновации. А во «Флейте» экспозиция откроется только в следующем году. В этот период выставки и мероприятия будут проходить только в выставочном зале в корпусе 1410. Но до закрытия еще можно успеть сходить в музей, в том числе на акцию «Ночь в музее» 21 мая.

Большие помещения — более двух тысяч квадратных метров — в корпусе 360 были переданы музею Зеленограда еще в 2016—2018 годах. Там сделали капитальный ремонт, помещения приспособили для музейной деятельности, но переезд самого музея изрядно затянулся. Еще надо сделать витрины, в том числе интерактивные, внутреннее художественное оформление, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации музея. Предстоит также поставка оборудования, а этот процесс пойдет через госзакупки, что тоже займет время. В первом помещении (где была «Дока») со временем откроется постоянная экспозиция об истории края — дозеленоградский и современный периоды. Сейчас разработан, но пока не утвержден проект внутреннего оформления — художественные и планировочные решения. В целом новый проект отличается от представленной в 2018 году визуализации будущего музея.

Новые помещения музея располагаются на первых нежилых этажах 3-6 подъездов «Флейты», их разделяют опоры здания, под которыми находятся парковки для жителей. Отдельной парковки для сотрудников и посетителей музей делать не планируется. С одной стороны «Флейты» проходит пешеходная дорожка, проезд по которой запрещен. Служебные и технические входы в музей находятся с другой — северной — стороны. Вход для посетителей устроен со стороны пешеходной зоны.

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Метки:
микрорайон 3, микрорайон 10, музей
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