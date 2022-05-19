Въезд с улицы Заводской на улицу Овражная будет закрыт с 21 мая. Причина — строительство жилого дома. Подъезд к организациям, расположенным на улицах Овражная и Крупской, в том числе к ГИБДД, будет обеспечен с улицы Заводской, между домами 6 и 8, далее вдоль дома 6А.