Каким будет первый дом по реновации на Заводской улице. Описание архитектурного проекта
Въезд с улицы Заводской на улицу Овражная будет закрыт с 21 мая. Причина — строительство жилого дома. Подъезд к организациям, расположенным на улицах Овражная и Крупской, в том числе к ГИБДД, будет обеспечен с улицы Заводской, между домами 6 и 8, далее вдоль дома 6А.
Схема: zelao.ru
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