Вечером 16 мая мужчина напал на проходящую мимо женщину и попытался её изнасиловать. Но его спугнул случайный прохожий. Женщина сообщила полиции особую примету — по шесть пальцев на каждой руке.

Вскоре подозреваемого задержали, женщина его опознала. Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. В ближайшее время подозреваемого предъявят обвинение и изберут меру пресечения, допрашиваются свидетели, сообщили в Следственном комитете.

Большее, чем положено количество пальцев называется «полидактилией». Обычно дополнительный палец представляет собой небольшой кусочек мягкой ткани, которую можно удалить. Иногда это просто кость без суставов; очень редко лишний палец бывает полноценным. Дополнительный палец чаще всего образуется со стороны мизинца, реже на стороне большого пальца и очень редко между средними пальцами. Обычно лишний палец является аномальным разветвлением обычного пальца, редко возникает на запястье, как обычный палец.