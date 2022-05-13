В пятницу около 16 часов дня перевернутый светофор висел на столбе, вышка с сотрудниками коммунальных служб пилила дерево, а машина ДПС перекрыла одну полосу. Из-за этого движение по Московскому проспекту в сторону улицы Юности затруднено — машины стояли в пробке около десяти минут.

О проблеме со светофором и деревом было известно ещё вчера — наш читатель рассказал, что звонил на горячую линию департамента транспорта по телефону 3210. Он хотел сообщить, что ветка дерева закрывает одну из секций светофора, но на горячей линии не смогли принять заявку, потому что эта ситуация не является неисправностью светофора.