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Упал светофор на пересечении Московского проспекта и улицы Юности. Вероятно, его сбило дерево. О проблеме было известно накануне 13.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Светофор, стоявший у поворота с улицы Юности на Московский проспект, упал со стойки. Возможно, его сбила ветка дерева. На горячую линию департамента транспорта о возможном конфликте светофора и дерева сообщали накануне, но там отказались принять заявку.

В пятницу около 16 часов дня перевернутый светофор висел на столбе, вышка с сотрудниками коммунальных служб пилила дерево, а машина ДПС перекрыла одну полосу. Из-за этого движение по Московскому проспекту в сторону улицы Юности затруднено — машины стояли в пробке около десяти минут.

О проблеме со светофором и деревом было известно ещё вчера — наш читатель рассказал, что звонил на горячую линию департамента транспорта по телефону 3210. Он хотел сообщить, что ветка дерева закрывает одну из секций светофора, но на горячей линии не смогли принять заявку, потому что эта ситуация не является неисправностью светофора.

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Метки:
автомобиль, происшествия, светофор, московский проспект, улица юности, падение деревьев
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