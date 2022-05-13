Дерево упало на две машины во дворе 4-го микрорайона 13.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Дерево упало на две машины во дворе корпуса 433. Одной разбило заднее стекло, второй примяло кузов.

Ствол обломился прямо у корня. Почему это произошло, точно неизвестно. Причин может быть несколько.

Возможно, дерево было старым и его следовало удалить раньше. Также его устойчивость может уменьшаться, если вокруг подсыпать грунт, засыпая комель дерева. К упавшему стволу также примыкал ещё один ствол — возможно, это было одно дерево с двумя стволами. Такие деревья часто раскалываются по равнозначной развилке. Сейчас установить точно причину падения уже невозможно — как сообщил местный житель, коммунальщики выкорчевали оба дерева.

После вчерашнего дождя с ветром сообщают также о падениях деревьев в других частях города.

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Метки:
происшествия, микрорайон 4, падение деревьев
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