Ствол обломился прямо у корня. Почему это произошло, точно неизвестно. Причин может быть несколько.

Возможно, дерево было старым и его следовало удалить раньше. Также его устойчивость может уменьшаться, если вокруг подсыпать грунт, засыпая комель дерева. К упавшему стволу также примыкал ещё один ствол — возможно, это было одно дерево с двумя стволами. Такие деревья часто раскалываются по равнозначной развилке. Сейчас установить точно причину падения уже невозможно — как сообщил местный житель, коммунальщики выкорчевали оба дерева.

После вчерашнего дождя с ветром сообщают также о падениях деревьев в других частях города.