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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Центральном проспекте 29.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Как минимум семь человек пострадали в столкновении автобуса 29-го маршрута и легкового автомобиля. Авария произошла в пятницу около 16 часов на пересечении Центрального проспекта и улицы Полагушина

На месте происшествия очевидцы видели шесть машин скорой помощи. «В салоне автобуса находились около 40 человек, к медикам обратились семеро, двух пострадавших госпитализировали», сообщил телеканал «360».

По предварительной информации, водитель «Вольво» выехал с улицы Полагушина и сразу перестроился во второй ряд, где был автобус.

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Метки:
дтп, происшествия, центральный проспект, автобусы, улица лётчика полагушина, травма, автобус 29
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Центральном проспекте Новости
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