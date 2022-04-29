Как минимум семь человек пострадали в столкновении автобуса 29-го маршрута и легкового автомобиля. Авария произошла в пятницу около 16 часов на пересечении Центрального проспекта и улицы Полагушина
На месте происшествия очевидцы видели шесть машин скорой помощи. «В салоне автобуса находились около 40 человек, к медикам обратились семеро, двух пострадавших госпитализировали», сообщил телеканал «360».
По предварительной информации, водитель «Вольво» выехал с улицы Полагушина и сразу перестроился во второй ряд, где был автобус.
Фото: torino_cs
Фото: torino_cs
Фото: Костя Бобылёв
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