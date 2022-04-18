Ограничения движения в районе пересечения Ленинградского и Шереметьевского шоссе будут вводиться с 20 апреля по 29 июля 2022 года. Причина — строительство инженерных сетей, сообщили в департаменте транспорта. Судя по описанию, движение будет ограничено при движении в область.
Этапы ограничения движения
- с 20 по 25 апреля движение ограничат на Шереметьевском шоссе в районе владение 376 по Ленинградскому шоссе
- с 15 по 20 мая с 1:30 до 5:30 — в местном проезде в районе владение 370 по Ленинградскому шоссе
- с 20 по 25 мая — в местном проезде в районе владение 360 по Ленинградскому шоссе
- с 25 мая по 4 июня — на Ленинградском шоссе в районе владение 360
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