Ограничения движения в районе пересечения Ленинградского и Шереметьевского шоссе будут вводиться с 20 апреля по 29 июля 2022 года. Причина — строительство инженерных сетей, сообщили в департаменте транспорта. Судя по описанию, движение будет ограничено при движении в область.