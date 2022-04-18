«Реал» — «Челси»: Модрич спас Мадрид от вылета 18.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Во вторник, 12 апреля, на «Сантьяго Бернабеу» состоялся ответный матч финала Лиги чемпионов. Мадрид проиграл 2:3, но вышел в полуфинал по сумме двух встреч (5:4). В составе «Челси» отличились Мэйсон Маунт, Антонио Рюдигер и Тимо Вернер. «Сливочные» вернулись в игру благодаря голам Родриго и Карима Бензема.

По котировкам букмекеров в ответной игре не было явного фаворита, сообщает https://legalbet.kz. «Челси» исправил ошибки после поражения на «Стэмфорд Бридж» и доминировал все 90 минут. Томас Тухель придумал убойный стартовый план, а Карло Анчелотти продублировал тактику первого матча. Разбираемся, почему «Челси» был настолько хорош и что спасло мадридцев от вылета из Лиги чемпионов.

  1. Мощный персональный прессинг полузащиты «Реала». Главная задача такого давления — исключить атаки Мадрида через центральную зону. Как итог, хозяева часто начинали атаки через левого защитника Ферлана Менди — наименее опасного игрока в плане продвижения мяча и выхода из-под прессинга.

  2. Подключения Антонио Рюдигера. Центральный защитник «Челси» всегда оставался свободным — полузащита «Реала» опускалась глубже, а Феде Вальверде играл крайнего защитника. Рюдигер идеально пользовался пространством: выполнял функции диспетчера, опасно бил издали и двигал мяч самостоятельно.

  3. Позиционные ротации «Челси» на флангах. Первый и третий мячи в ворота «Реала» были забиты именно в таком стиле: гости перегружали один из флангов четвёркой игроков, которые в процессе атаки постоянно менялись позициями. Такое хаотичное движение разрывало защиту «Мадрида» и оголяло свободные зоны, куда открывались игроки «Челси».

Гости повели 3:0 на 75-й минуте встречи, но «Мадрид» зацепился за свой шанс. В концовке матча «Реал» включил контрпрессинг и стал создавать остроту у ворот соперника. Герой матча — Лука Модрич. Хорват получил мяч после успешного отбора в центральной зоне, и выдал шикарный ассист внешней стороной стопы в момент неорганизованности «Челси». Родриго оставалось только подставить ногу.В овертайме давление «Челси» снизилось, хотя гости по-прежнему владели преимуществом. Но «Реал» снова забил благодаря отбору на чужой половине поля. Показательно, что «сливочные» лишь интервально использовали контрпрессинг, но были безупречны в плане решений и реализации после высоких отборов.Команды подарили один из лучших матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Челси» сенсационно вернулся после 1:3 в первой игре, а «Реал» снова продемонстрировал уникальное умение цепляться за эпизоды даже тогда, когда соперник доминирует.

Метки:
спорт, футбол
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