Продуктовая ярмарка открылась в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Но производители овощей из других регионов не стали рисковать и везти свой товар в Зеленоград, потому что на выходных ожидается холодная погода для уличной торговли. Поэтому сейчас на ярмарке только два продавца — они торгуют мёдом.

Мёд от 500 до 900 рублей за килограмм: гречишный, липовый, эспарцетовый, кипрейный, кориандровый, горный, белая акация, шалфейный, луговой, донник, разнотравье.

По словам работника ярмарки, овощи привезут через неделю. Ярмарка работает в пятницу, субботу и воскресенье с 8 до 21 часа.

Такой формат торговли — уличные ярмарки изжил себя, считают в префектуре. Несколько лет назад было несколько таких ярмарок и они пользовались спросом. Сейчас осталась только одна.

Пытаясь исправить ситуацию, городская администрация построила два здания для постоянно действующих ярмарок — в 3 и 16 микрорайонах. Но и они никому не нужны — там мало покупателей и, соответственно, продавцов. Здания пустуют и приносят убыток городскому бюджету. Возможно, стоит переделать их во что-то полезное.

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