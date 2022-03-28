Хави одержал первую победу в Класико в качестве главного тренера, а «Барса» впервые с 2019 года обыграла мадридский «Реал». Встреча прошла 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей из Барселоны. Дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Главной проблемой «Реала» стало отсутствие форварда Карима Бензема. Из-за травмы лучшего бомбардира Карло Анчелотти пришлось искать новые тактические решения, которые впоследствии только усугубили текущие проблемы «Мадрида». Но несмотря на травму Бензема, букмекеры в Таджикистане считали «Реал» фаворитом прошедшего Класико, отмечает Лeгалбет.

Счет 0:4 — яркий маркер того, что «Барселона» окончательно вернулась на свой уровень. Все игровые идеи Хави сработали идеально, а Карло Анчелотти сам усложнил команде задачу. Как признался голкипер «Мадрида» Тибо Куртуа, футболисты «Реала» просто не поняли установку на матч и не знали, чего хочет тренер. Но были и другие причины разгромного поражения.