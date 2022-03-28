«Барселона» разгромила «Реал» в Класико 28.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Хави одержал первую победу в Класико в качестве главного тренера, а «Барса» впервые с 2019 года обыграла мадридский «Реал». Встреча прошла 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей из Барселоны. Дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Главной проблемой «Реала» стало отсутствие форварда Карима Бензема. Из-за травмы лучшего бомбардира Карло Анчелотти пришлось искать новые тактические решения, которые впоследствии только усугубили текущие проблемы «Мадрида». Но несмотря на травму Бензема, букмекеры в Таджикистане считали «Реал» фаворитом прошедшего Класико, отмечает Лeгалбет.

Счет 0:4 — яркий маркер того, что «Барселона» окончательно вернулась на свой уровень. Все игровые идеи Хави сработали идеально, а Карло Анчелотти сам усложнил команде задачу. Как признался голкипер «Мадрида» Тибо Куртуа, футболисты «Реала» просто не поняли установку на матч и не знали, чего хочет тренер. Но были и другие причины разгромного поражения.

1. Прессинг «Барселоны» был лучше

«Мадрид» вышел на матч с четырьмя центральными полузащитниками и ложной девяткой на позиции форварда. План Анчелотти — попытаться забрать у «Барселоны» центр поля, то есть лишить ее возможности территориально доминировать и строить позиционные атаки. Как выяснилось, этот план изначально провалился из-за высокого прессинга «Барсы».

Каталонцы агрессивно встречали в центре и быстро возвращали себе владение. «Реал», наоборот, большую часть старался прессинговать на чужой половине, но делал это пассивно и без чёткой структуры. Как итог, гости легко разбивали прессинг «Реала» и сразу получали свободное пространство.

2. Бускетс — король матча

Испанский опорник провёл лучший матч сезона как раз из-за слабого прессинга «сливочных». Бускетс управлял игрой «Барселоны» в атаке и в одиночку разбивал оборонительную структуру соперника. Лучший комплимент его игре — несколько попыток «Мадрида» закрыть Серхио персональной опекой. Сначала по Бускетсу играл Тони Кроос, потом — Феде Вальверде. Во втором тайме Анчелотти пошёл на риск и приставил к нему лучшего разрушителя — Каземиро. Такой тактический ход окончательно сломал структуру «Реала» в обороне. Но персональная опека не дала результат: Бускетс всё равно быстро двигал мяч и развивал атаки «Барсы».

Неудачный стартовый план и плохой матч-менеджмент Карло Анчелотти позволили «Барсе» доминировать на протяжении всего матча. Но итоговый результат — скорее индикатор прогресса команды Хави, нежели уязвимость «Мадрида» в конкретной игре.

Метки:
спорт, футбол
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