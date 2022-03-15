Мужчина зашел в автобус 377, который ездит по маршруту «Крюково — Холмы», но отказался оплачивать проезд. Водитель предложил ему покинуть транспорт. Выйдя из салона автобуса вместе с водителем, гражданин выхватил бутылку и ударил водителя по голове.
Водитель вызвал полицейских, которые задержали сорокалетнего жителя области, сообщает зеленоградская полиция. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель обратился в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.
В отношении хулигана возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ), а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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