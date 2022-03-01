Стоимость поездки на городском транспорте с 1 марта по 30 июня будет дешевле на 10 рублей, если ее оплатить картой «Мир», загруженной в кошелек телефона. Скидка будет действовать на всем транспорте: все виды наземного транспорта, метро, а также МЦК и МЦД.

Чтобы воспользоваться скидкой необходимо загрузить карту «Мир» в смартфон с помощью платежных систем Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay, сообщили в департаменте транспорта. При оплате сначала спишется полная стоимость поездки, но в течение 30 минут после снятия средств кешбэк автоматически вернется на счет.

По всем вопросам списания средств и проблем с возвратом дептранс рекомендует обращаться в платежную систему «Мир».

Это уже шестая акция с картами «Мир» — с 2019 года пассажиры, оплачивающие проезд картой «Мир», сэкономили на поездках свыше 810 млн рублей.

Ранее мэрия предупреждала о возможный проблемах с оплатой проезда в городском транспорте из-за международных санкций, наложенных на банк ВТБ, с которым заключены договоры на проведение всех платежей в городском транспорте. Мэрия рекомендовала пользоваться физическими пластиковыми картами при пополнении карт «Тройка» или оплате проезда. Карты «Мир» в телефоне также будут работать.