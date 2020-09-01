В метро вернули акцию с кешбэком для держателей карт «Мир». С 1 сентября до конца года при бесконтактной оплате проезда картой «Мир» или сервисом MirPay поездки в метро и на МЦК будут на 10 рублей дешевле. Сначала с карты спишут всю сумму — 44 рубля, а через несколько минут скидка в размере 10 рублей вернется на счет.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова сказала, что акция не только поможет сэкономить средства, но и обезопасит пассажиров от заражения коронавирусом, так как человек сократит число прямых контактов с поверхностями.

Акция со скидками при оплате поездок метро картами «Мир» не новая, ее запускали в прошлом сентябре сначала до конца декабря (возвращали 15 рублей при стоимости поездки 44 рубля), а потом продляли с января до конца апреля 2020 года (10 рублей при стоимости поездки 44 рубля). При других способах оплаты поездка обойдется в 34 рубля — по билету «Единый» 60 поездок, в 40 рублей — при оплате картой «Тройка» и в 57 рублей — по билету «Единый» на 1-2 поездки. При этом оплата метро картой «Мир» может быть не выгодна, если после метро человек пересядет на автобус (всего заплатит 74 рубля), тогда как по карте «Тройка» — 62 рубля за обе поездки.

Также владельцы этих карт получат кешбэк 10 процентов при пополнении парковочного счета. Чтобы получить кэшбэк, пополнить счет нужно в приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте московского паркинга. Возврат средств на карту может занимать до трех рабочих дней.