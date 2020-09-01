На карты «Мир» вернут 10 рублей за поездку на метро и кешбэк за оплату парковки 01.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В метро вернули акцию с кешбэком для держателей карт «Мир». С 1 сентября до конца года при бесконтактной оплате проезда картой «Мир» или сервисом MirPay поездки в метро и на МЦК будут на 10 рублей дешевле. Сначала с карты спишут всю сумму — 44 рубля, а через несколько минут скидка в размере 10 рублей вернется на счет.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова сказала, что акция не только поможет сэкономить средства, но и обезопасит пассажиров от заражения коронавирусом, так как человек сократит число прямых контактов с поверхностями.

Акция со скидками при оплате поездок метро картами «Мир» не новая, ее запускали в прошлом сентябре сначала до конца декабря (возвращали 15 рублей при стоимости поездки 44 рубля), а потом продляли с января до конца апреля 2020 года (10 рублей при стоимости поездки 44 рубля). При других способах оплаты поездка обойдется в 34 рубля — по билету «Единый» 60 поездок, в 40 рублей — при оплате картой «Тройка» и в 57 рублей — по билету «Единый» на 1-2 поездки. При этом оплата метро картой «Мир» может быть не выгодна, если после метро человек пересядет на автобус (всего заплатит 74 рубля), тогда как по карте «Тройка» — 62 рубля за обе поездки.

Также владельцы этих карт получат кешбэк 10 процентов при пополнении парковочного счета. Чтобы получить кэшбэк, пополнить счет нужно в приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте московского паркинга. Возврат средств на карту может занимать до трех рабочих дней.

Читайте также
До 15 октября водители с картой «Мир» смогут получить кешбэк 20% при оплате проезда по трассе М-11
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
карта "тройка", льготы, карта мир
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
День города на зеленоградской площадке «Технополиса Москва». Подробная программа всех развлечений Афиша
У каждого шестого работника системы образования Москвы нашли антитела к коронавирусу. Это гораздо меньше, чем у всех жителей Новости
На карты «Мир» вернут 10 рублей за поездку на метро и кешбэк за оплату парковки Новости
На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок» Новости
В лесопарке 9 микрорайона гуляет стайка фазанов Жизнь
Как музыкальные и художественные школы Зеленограда встречают 1 сентября: последствия капитальных ремонтов Новости
С 1 сентября учащимся вернут 50-процентную скидку на электрички Новости
Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа Новости
Префектура объяснила, почему не будет ставить в парке Победы «деревья» для свадебных замков, как на Школьном озере Новости
Из школьного меню обещали убрать всё, что «детки не очень охотно кушают». Накануне 1 сентября новое меню так и не опубликовано Новости
Школу в Голубом начнут строить в 2021 году Новости
«Библиотека добрососедства» во 2-м микрорайоне открывается после ремонта: скандинавский стиль, коворкинг, детский уголок, экопроекты и школа юных журналистов Истории
На М-11 началось строительство нового пункта взимания платы Новости
Олень Дзюба в «Доме лани» стал блондином. И недавно там родился четвёртый оленёнок Жизнь
Как школы организуют учёбу с 1 сентября. Подробный разбор коронавирусных правил Истории
Все крупные проекты по благоустройству перенесли на следующий год. Теперь официально Новости
На станции Крюково построят надземный переход с лифтами и эскалаторами Новости
Зеленоградская больница три месяца не может купить жизненно важный препарат фуросемид Новости
Скончался ветеран зеленоградской больницы Константин Иванович Плешко Новости
Истории про Середниково — глава 4: как Алексей Столыпин стал «второй бабушкой» Лермонтова, а будущего реформатора Петра Столыпина чуть не застрелила сестра Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру