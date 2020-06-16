С нового года изменилась стоимость проезда по М-11. В Солнечногорск подорожало значительно, в Зеленоград — немного, а кое-где даже подешевело
При оплате проезда по платной трассе М-11 картой «Мир» можно получить кешбэк 20% - но не больше 300 рублей в месяц. Акция действует с 15 июня по 15 октября 2020 года.
Для начисления кешбэка карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir. ru. Оплачивать поездки можно картой или пополнять транспондер на сайте и в мобильном приложении Автодор: avtodor-tr. ru и 15-58m11. ru. Кешбэк вернется деньгами на карту «Мир» в течение трех-пяти рабочих дней. В месяц сумма начислений не превысит 300 рублей.
Акция действует также для поездок по платным дорогам М3 «Украина» и М4 «Дон».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Предприниматели смогут спросить у Роспотребнадзора, как подготовиться к открытию после карантина Новости
Академик РАН, профессор МИЭТ Александр Горбацевич: «Я не поступил в МГУ и не жалею об этом» Партнерский материал
«Мы работали не меньше, чем медики и волонтёры, и тоже на передовой». Соцслужбы и соцработники во время эпидемии коронавируса Истории
Учительница физкультуры из школы 853 победила в московском конкурсе на лучшую видеотренировку Новости
Одиночный пикет появился у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово: активистка спит в палатке и рассказывает прохожим о диоксинах Новости
Роспотребнадзор разработал правила для магазинов и рынков: запрет продавать упавшее на пол и взвешивать товар без упаковки Новости
Зеленоград — в лидерах Москвы по числу онкобольных, болеющих подростков и людей с алкоголизмом Новости