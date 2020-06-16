Водители с картой «Мир» смогут получить кешбэк 20% при оплате проезда по трассе М-11 16.06.2020 ZELENOGRAD.RU

При оплате проезда по платной трассе М-11 картой «Мир» можно получить кешбэк 20% - но не больше 300 рублей в месяц. Акция действует с 15 июня по 15 октября 2020 года.

Для начисления кешбэка карта «Мир» должна быть зарегистрирована на сайте privetmir. ru. Оплачивать поездки можно картой или пополнять транспондер на сайте и в мобильном приложении Автодор: avtodor-tr. ru и 15-58m11. ru. Кешбэк вернется деньгами на карту «Мир» в течение трех-пяти рабочих дней. В месяц сумма начислений не превысит 300 рублей.

Акция действует также для поездок по платным дорогам М3 «Украина» и М4 «Дон».

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Метки:
м-11
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