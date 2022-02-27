Пассажиры могут столкнуться с проблемами при оплате проезда через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, к которым привязан карты Visa и Mastercard. Причина — санкции в отношении банка ВТБ, с которым заключены договоры на проведение всех платежных операций в московском транспорте. Если баланс карты «Тройка» не получается пополнить в мобильных приложениях через Apple Pay или Google Pay, измените способ оплаты на банковскую карту.

Точно будут работать физические пластиковые карты на турникетах, в кассах и автоматах по продаже билетов, а также карты «Мир», выпущенные в приложении Apple Pay и Mir Pay, уточнили в департаменте транспорта. Остальные способы оплаты — карта «Тройка», билет «Единый», социальная карта, Face pay, пластиковая банковская карта — продолжают работать.

При других проблемах и вопросах — звоните на номер 3210.

Проблемы могут быть у и клиентов банка ВТБ — в воскресенье он разослал своим клиентам сообщение, что сервисы Apple/Google/Samsung Pay могут быть недоступны, но пластиковые карты по-прежнему работают.